Ексклюзив
10:41 • 2196 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 13460 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 17090 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 15832 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 22871 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 18153 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 44419 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 88432 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 74182 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 83609 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
RSE нарощує виробництво: чесько-українська компанія випускає до 30 когенераційних модулів щомісяця

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Чесько-українська компанія RSE, заснована українськими інженерами у 2023 році, нарощує виробничі потужності та вже вийшла на темпи випуску 24–30 когенераційних модулів щомісяця.

RSE нарощує виробництво: чесько-українська компанія випускає до 30 когенераційних модулів щомісяця

Завод розташований у Брно, і близько 40% комплектуючих виготовляються безпосередньо тут, що дозволяє компанії зменшити залежність від постачальників та пришвидшити виробництво.

За словами засновника компанії Андрія Гріненка, саме стратегія випереджувальних закупівель і локалізація частини виробництва в Чехії дали можливість RSE обігнати великих європейських виробників. "Європейські компанії були перевантажені замовленнями міжнародних фондів і донорів, тоді як ми змогли організувати процес так, щоб клієнт отримував обладнання у максимально короткі строки", – пояснює він.

Ключова перевага RSE — швидкість монтажу. Якщо у більшості виробників встановлення когенераційного модуля займає місяці, то RSE монтує обладнання на 4,5 МВт лише за 12 днів. Це стало критичним для українських компаній під час атак на енергетичну інфраструктуру, коли швидкість розгортання автономних систем часто означала збереження виробництва чи цілого міста.

Серед клієнтів RSE — "Епіцентр", "Фармак", МХП, UPG, "Укрзалізниця", Харківський метрополітен та понад 150 підприємств. Використання когенераційних модулів дозволяє їм економити 35–40% витрат на закупівлю електроенергії, а можливість роботи як у мережі, так і в автономному режимі стала запорукою стабільності навіть у найскладніші періоди.

Компанію створили після того, як війна зруйнувала декілька об’єктів "Кліар Енерджі" — попереднього бізнесу Гріненка. "Коли централізована система почала падати, ми зрозуміли, що Україні потрібне нове покоління обладнання: мобільне, гнучке, захищене від ризиків великої мережі", – каже він.

Сьогодні RSE не лише забезпечує українських клієнтів, а й активно виходить на зовнішні ринки. За планами компанії, до кінця 2025 року буде встановлено близько 300 когенераційних модулів сумарною потужністю до 950 МВт, з яких 600 МВт — в Україні.

Лілія Подоляк

ЕкономікаТехнології
Електроенергія
Українська залізниця
ПрАТ МХП
Чехія
Україна