RSE нарощує виробництво: чесько-українська компанія випускає до 30 когенераційних модулів щомісяця
Київ • УНН
Чесько-українська компанія RSE, заснована українськими інженерами у 2023 році, нарощує виробничі потужності та вже вийшла на темпи випуску 24–30 когенераційних модулів щомісяця.
Завод розташований у Брно, і близько 40% комплектуючих виготовляються безпосередньо тут, що дозволяє компанії зменшити залежність від постачальників та пришвидшити виробництво.
За словами засновника компанії Андрія Гріненка, саме стратегія випереджувальних закупівель і локалізація частини виробництва в Чехії дали можливість RSE обігнати великих європейських виробників. "Європейські компанії були перевантажені замовленнями міжнародних фондів і донорів, тоді як ми змогли організувати процес так, щоб клієнт отримував обладнання у максимально короткі строки", – пояснює він.
Ключова перевага RSE — швидкість монтажу. Якщо у більшості виробників встановлення когенераційного модуля займає місяці, то RSE монтує обладнання на 4,5 МВт лише за 12 днів. Це стало критичним для українських компаній під час атак на енергетичну інфраструктуру, коли швидкість розгортання автономних систем часто означала збереження виробництва чи цілого міста.
Серед клієнтів RSE — "Епіцентр", "Фармак", МХП, UPG, "Укрзалізниця", Харківський метрополітен та понад 150 підприємств. Використання когенераційних модулів дозволяє їм економити 35–40% витрат на закупівлю електроенергії, а можливість роботи як у мережі, так і в автономному режимі стала запорукою стабільності навіть у найскладніші періоди.
Компанію створили після того, як війна зруйнувала декілька об’єктів "Кліар Енерджі" — попереднього бізнесу Гріненка. "Коли централізована система почала падати, ми зрозуміли, що Україні потрібне нове покоління обладнання: мобільне, гнучке, захищене від ризиків великої мережі", – каже він.
Сьогодні RSE не лише забезпечує українських клієнтів, а й активно виходить на зовнішні ринки. За планами компанії, до кінця 2025 року буде встановлено близько 300 когенераційних модулів сумарною потужністю до 950 МВт, з яких 600 МВт — в Україні.