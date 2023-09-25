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Разведка показала захватывающие кадры с тренировок спецназовцев

Разведка показала захватывающие кадры с тренировок спецназовцев

Киев • УНН

 • 421931 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Официальный Telegram Главного управления разведки МО Украины опубликовал видеоролик тренировки подразделения специального назначения "Артан", передает УНН.

Цитата

""Артан" гарантирует смерть врагам. Сила, уверенность и мудрость в битве - результат системной упорной работы. Воины подразделения специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Артан» постоянно тренируют слаженность и совершенствуют умения - это гарантия успеха боевых миссий на земле, в воздухе и на море! Враг будет уничтожен!  Украинская земля будет освобождена!  Слава Украине!", - прокомментировали в ГУР ролик.

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Дополнение

Украинские спецслужбы, вероятно, стояли за серией ударов беспилотников и наземной операцией, направленной против поддерживаемого «вагнером» ополчения недалеко от столицы Судана. Об этом CNN заявил украинский военный источник.

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Ровно год назад, 20 сентября 2022 года, волонтеры передали для ГУР МО Украины космический аппарат ICEYE 7. За год пользования “народным спутником” спецназовцы смогли спланировать целый ряд операций, сообщает ГУР МО.

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