В ГУР повідомили, що всі сторінки у соцмережах їх спецпризначенців - фейкові

Цитата

"У зв’язку з появою у медіапросторі фейкових сторінок заявляємо, що підрозділ спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України "ШаманБат" не має акаунтів у жодній із соціальних мереж, чи будь-яких інших інформаційних ресурсів", - йдеться у повідомленні.

В розвідці зазначили, що задля комунікації з усіх питань «ШаманБат» створив власну єдину офіційну пошту: [email protected] Також ця пошта призначена для розгляду заявок від рекрутів.

"Кожен, хто прагне стати Воїном і служити Україні у лавах підрозділу спецпризначення ГУР МО України «ШаманБат», може надіслати свого листа", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, росіяни шукають нові ресурси для інформаційної війни проти України, щоб поширювати різноманітні наратви про невдачі в контрнаступі та те, що підтримку Києва треба припинити. Фейки будуються на тому, що 10%-15% повинні бути правдою, все інше брехня, факти в росії особливо нікого не цікавлять, розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

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