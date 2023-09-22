В ГУР повідомили, що всі сторінки у соцмережах їх спецпризначенців - фейкові

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці в Telegram повідомило, що у підрозділу спеціального призначення "ШаманБат" немає в соціальних мережах акаунтів, тільки поштова скринька. Всі сторінки, які ширяться платформами - фейкові, передає УНН

Цитата

"У зв’язку з появою у медіапросторі фейкових сторінок заявляємо, що підрозділ спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України "ШаманБат" не має акаунтів у жодній із соціальних мереж, чи будь-яких інших інформаційних ресурсів", - йдеться у повідомленні.

В розвідці зазначили, що задля комунікації з усіх питань «ШаманБат» створив власну єдину офіційну пошту: [email protected] Також ця пошта призначена для розгляду заявок від рекрутів.

"Кожен, хто прагне стати Воїном і служити Україні у лавах підрозділу спецпризначення ГУР МО України «ШаманБат», може надіслати свого листа", - йдеться у повідомленні. 

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, росіяни шукають нові ресурси для інформаційної війни проти України, щоб поширювати різноманітні наратви про невдачі в контрнаступі та те, що підтримку Києва треба припинити. Фейки будуються на тому, що 10%-15% повинні бути правдою, все інше брехня, факти в росії особливо нікого не цікавлять, розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

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