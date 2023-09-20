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“Пробудження Сили”: розвідники розповіли деталі спецоперації на мисі Тарханкут у ніч на 24 серпня

“Пробудження Сили”: розвідники розповіли деталі спецоперації на мисі Тарханкут у ніч на 24 серпня

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Розвідники розповіли деталі спецоперації з висадки українського десанту на мисі Тарханкут в тимчасово окупованому Криму. Операція мала назву “Пробудження Сили”. Про це французькому виданню Le Monde повідомив командир спецпідрозділу ГУР МО України Тимур, передає УНН.

Цитата

“На прапорі був надрукований герб Воєнної розвідки України. Його нам довірив Кирило Буданов, коли віддав наказ привітати наших співгромадян у Криму 24 серпня. ... Ми залишили прапор, щоб кримчани бачили, що ми прийшли, і щоб росіяни розуміли, що ми можемо з’являтися де завгодно і коли завгодно”, — пояснив символізм операції Тимур.

Деталі

Командир операції Тимур розповів французьким журналістам, що перш ніж встановити прапор, під час виконання бойового завдання на тимчасово окупованому півострові спецпризначенці з гранатомета знищили будівлю та кілька транспортних засобів, якими користувались російські загарбники.

За виконання цієї операції Тимур, а також лейтенант на псевдо Іванов та двоє неназваних офіцерів української воєнної розвідки отримали нагороди від Президента України.

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Нагадаємо

В ніч на 24 серпня 2023 року група розвідників-спецпризначенців висадилась на мисі Тарханкут, що в західній частині Криму. І чи не вперше за майже 10 років російської окупації на півострові був піднятий український прапор. Цю спецоперацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели спільно з Військово-морськими силами ЗСУ. Вона має кодову назву “Пробудження Сили”.

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