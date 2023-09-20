“Пробудження Сили”: розвідники розповіли деталі спецоперації на мисі Тарханкут у ніч на 24 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Розвідники розповіли деталі спецоперації з висадки українського десанту на мисі Тарханкут в тимчасово окупованому Криму. Операція мала назву “Пробудження Сили”. Про це французькому виданню Le Monde повідомив командир спецпідрозділу ГУР МО України Тимур, передає УНН.
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“На прапорі був надрукований герб Воєнної розвідки України. Його нам довірив Кирило Буданов, коли віддав наказ привітати наших співгромадян у Криму 24 серпня. ... Ми залишили прапор, щоб кримчани бачили, що ми прийшли, і щоб росіяни розуміли, що ми можемо з’являтися де завгодно і коли завгодно”, — пояснив символізм операції Тимур.
Деталі
Командир операції Тимур розповів французьким журналістам, що перш ніж встановити прапор, під час виконання бойового завдання на тимчасово окупованому півострові спецпризначенці з гранатомета знищили будівлю та кілька транспортних засобів, якими користувались російські загарбники.
За виконання цієї операції Тимур, а також лейтенант на псевдо Іванов та двоє неназваних офіцерів української воєнної розвідки отримали нагороди від Президента України.
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Нагадаємо
В ніч на 24 серпня 2023 року група розвідників-спецпризначенців висадилась на мисі Тарханкут, що в західній частині Криму. І чи не вперше за майже 10 років російської окупації на півострові був піднятий український прапор. Цю спецоперацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели спільно з Військово-морськими силами ЗСУ. Вона має кодову назву “Пробудження Сили”.