"Пробуждение Силы": разведчики рассказали детали спецоперации на мысе Тарханкут в ночь на 24 августа

Цитата

“На флаге был напечатан герб Военной разведки Украины. Его нам доверил Кирилл Буданов, когда отдал приказ поздравить наших сограждан в Крыму 24 августа. ... Мы оставили флаг, чтобы крымчане видели, что мы пришли, и чтобы россияне понимали, что мы можем с’появляться где угодно и когда угодно”, — объяснил символизм операции Тимур.

Детали

Командир операции Тимур рассказал французским журналистам, что прежде чем установить флаг, во время выполнения боевого задания на временно оккупированном полуострове спецназовцы из гранатомета уничтожили здание и несколько транспортных средств, которыми пользовались российские захватчики.

За выполнение этой операции Тимура, а также лейтенанта с псевдонимом Иванов и двух неназванных офицеров украинской военной разведки наградил Президент Украины.

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Напомним

В ночь на 24 августа 2023 года группа разведчиков-спецназовцев высадилась на мысе Тарханкут, что в западной части Крыма. И едва ли не впервые за почти 10 лет российской оккупации на полуострове был поднят украинский флаг. Эту спецоперацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели совместно с Военно-морскими силами ВСУ. Она имеет кодовое название “Пробуждение Силы”.