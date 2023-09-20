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"Пробуждение Силы": разведчики рассказали детали спецоперации на мысе Тарханкут в ночь на 24 августа

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Разведчики рассказали детали спецоперации по высадке украинского десанта на мысе Тарханкут в временно оккупированном Крыму. Операция имела название “Пробуждение Силы”. Об этом французскому изданию Le Monde сообщил командир спецподразделения ГУР МО Украины Тимур, передает УНН.

Цитата

“На флаге был напечатан герб Военной разведки Украины. Его нам доверил Кирилл Буданов, когда отдал приказ поздравить наших сограждан в Крыму 24 августа. ... Мы оставили флаг, чтобы крымчане видели, что мы пришли, и чтобы россияне понимали, что мы можем с’появляться где угодно и когда угодно”, — объяснил символизм операции Тимур.

Детали

Командир операции Тимур рассказал французским журналистам, что прежде чем установить флаг, во время выполнения боевого задания на временно оккупированном полуострове спецназовцы из гранатомета уничтожили здание и несколько транспортных средств, которыми пользовались российские захватчики.

За выполнение этой операции Тимура, а также лейтенанта с псевдонимом Иванов и двух неназванных офицеров украинской военной разведки наградил Президент Украины.

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Напомним

В ночь на 24 августа 2023 года группа разведчиков-спецназовцев высадилась на мысе Тарханкут, что в западной части Крыма. И едва ли не впервые за почти 10 лет российской оккупации на полуострове был поднят украинский флаг. Эту спецоперацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели совместно с Военно-морскими силами ВСУ. Она имеет кодовое название “Пробуждение Силы”.

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