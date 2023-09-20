"Пробуждение Силы": разведчики рассказали детали спецоперации на мысе Тарханкут в ночь на 24 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Разведчики рассказали детали спецоперации по высадке украинского десанта на мысе Тарханкут в временно оккупированном Крыму. Операция имела название “Пробуждение Силы”. Об этом французскому изданию Le Monde сообщил командир спецподразделения ГУР МО Украины Тимур, передает УНН.
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“На флаге был напечатан герб Военной разведки Украины. Его нам доверил Кирилл Буданов, когда отдал приказ поздравить наших сограждан в Крыму 24 августа. ... Мы оставили флаг, чтобы крымчане видели, что мы пришли, и чтобы россияне понимали, что мы можем с’появляться где угодно и когда угодно”, — объяснил символизм операции Тимур.
Детали
Командир операции Тимур рассказал французским журналистам, что прежде чем установить флаг, во время выполнения боевого задания на временно оккупированном полуострове спецназовцы из гранатомета уничтожили здание и несколько транспортных средств, которыми пользовались российские захватчики.
За выполнение этой операции Тимура, а также лейтенанта с псевдонимом Иванов и двух неназванных офицеров украинской военной разведки наградил Президент Украины.
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Напомним
В ночь на 24 августа 2023 года группа разведчиков-спецназовцев высадилась на мысе Тарханкут, что в западной части Крыма. И едва ли не впервые за почти 10 лет российской оккупации на полуострове был поднят украинский флаг. Эту спецоперацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели совместно с Военно-морскими силами ВСУ. Она имеет кодовое название “Пробуждение Силы”.