В ГУР сообщили, что все страницы в соцсетях их спецназовцев – фейковые

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"В связи с появлением в медиапространстве фейковых страниц заявляем, что подразделение специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "ШаманБат" не имеет аккаунтов ни в одной из социальных сетей, или любых других информационных ресурсов", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что для коммуникации по всем вопросам «ШаманБат» создал собственную единую официальную почту: [email protected] Также эта почта предназначена для рассмотрения заявок от рекрутов.

"Каждый, кто хочет стать Воином и служить Украине в рядах подразделения спецназначения ГУР МО Украины «ШаманБат», может отправить свое письмо", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, россияне ищут новые ресурсы для информационной войны против Украины, чтобы распространять различные наратвы о неудачах в контрнаступлении и то, что поддержку Киева надо прекратить. Фейки строятся на том, что 10%-15% должны быть правдой, все остальное ложь, факты в россии особо никого не интересуют, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

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