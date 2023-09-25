Розвідка показала захопливі кадри з тренувань спецпризначенців

Цитата

""Артан" гарантує смерть ворогам. Сила, впевненість і мудрість у битві ― результат системної наполегливої роботи. Воїни підрозділу спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан» постійно тренують злагодженість і вдосконалюють вміння ― це гарантія успіху бойових місій на землі, в повітрі та на морі! Ворог буде знищений! Українська земля буде звільнена! Слава Україні!", - прокоментували в ГУР ролик.

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Доповнення

Українські спецслужби, ймовірно, стояли за серією ударів безпілотників і наземною операцією, спрямованою проти підтримуваного «вагнером» ополчення недалеко від столиці Судану. Про це CNN заявило українське військове джерело.

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Рівно рік тому, 20 вересня 2022 року, волонтери передали для ГУР МО України космічний апарат ICEYE 7. За рік користування “народним супутником” спецпризначенці змогли спланувати цілу низку операцій, повідомляє ГУР МО.