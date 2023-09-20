Допоміг атакувати Севастопольську бухту: в ГУР розповіді про перший рік роботи “народного супутника”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Рівно рік тому, 20 вересня 2022 року, волонтери передали для ГУР МО України космічний апарат ICEYE 7. За рік користування “народним супутником” спецпризначенці змогли спланувати цілу низку операцій, повідомляє ГУР МО, пише УНН.
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“Упродовж цього року «народний супутник» приніс безліч користі у нашій боротьбі за свободу ― його можливості дозволяють нам щодня отримувати критично важливі для бойових операцій розвідувальні дані та спалювати тонни ворожої смертоносної техніки”, - йдеться у повідомленні у Telegram.
ICEYE, наприклад, зіграв дуже важливу роль у атаці на Севастопольську бухту 13 вересня 2023 року, коли були знищені російський десантний корабель «мінск» і підводний човен «ростов на дону».
Нагадаємо
У червні 2022 року фонд Сергія Притули оголосив збір грошей на три безпілотники "Байрактар" для Повітряних сил ЗСУ. Українцям вдалося зібрати 600 млн грн. Згодом компанія Baykar повідомила, що надасть безпілотники безплатно.
18 серпня стало відомо, що за гроші, які збирали на безпілотники, куплять супутник і доступ до бази даних компанії ICEYE.