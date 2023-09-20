Помог атаковать Севастопольскую бухту: в ГУР рассказали о первом годе работы "народного спутника"

Цитата

“В течение этого года «народный спутник» принес множество пользы в нашей борьбе за свободу - его возможности позволяют нам ежедневно получать критически важные для боевых операций разведывательные данные и сжигать тонны вражеской смертоносной техники”, - говорится в сообщении в Telegram.

ICEYE, например, сыграл очень важную роль в атаке на Севастопольскую бухту 13 сентября 2023 года, когда были уничтожены российский десантный корабль «минск» и подводная лодка «ростов на дону».

Напомним

В июне 2022 года фонд Сергея Притулы объявил сбор денег на три беспилотника "Байрактар" для Воздушных сил ВСУ. Украинцам удалось собрать 600 млн грн. Впоследствии компания Baykar сообщила, что предоставит беспилотники бесплатно.

18 августа стало известно, что за деньги, которые собирали на беспилотники, купят спутник и доступ к базе данных компании ICEYE.