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Невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у підмосковʼї - ГУР МО

Невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у підмосковʼї - ГУР МО

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. У московській області, в росії, диверсанти заклали вибухівку та підірвали два літаки і гелікоптер рф. Через пошкодження відновити їх швидко не вдасться. Зараз російскі спецслужби розшукують диверсантів. Про це повідомило Головне управління розвідки України у середу, 20 вересня, пише УНН.

Цитата

“На аеродромі чкаловський група слідчого комітету рф розслідує диверсію, внаслідок якої 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер. Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані «літаки судного дня» та спеціальні літаки (літаки-розвідники)”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що невідомими особами на аеродромі, який ретельно охороняється, було закладено вибухівку та підірвано літаки АН-148 та ІЛ-20 (обидва відносяться до 354 авіаполку спеціального призначення), а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.

У розвідці зазначають, що пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження.

“Каральними органами рф проводяться заходи з пошуку диверсантів та обмеження поширення в місцевих ЗМІ інформації про подію”, - зазначили в ГУР МО.

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