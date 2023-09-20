Неизвестные диверсанты взорвали два самолета и вертолет в подмосковье - ГУР МО

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“На аэродроме чкаловский группа следственного комитета рф расследует диверсию, в результате которой 18 сентября 2023 года были существенно повреждены два самолета и один вертолет. Событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах — на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые «самолеты судного дня» и специальные самолеты (самолеты-разведчики)”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что неизвестными лицами на аэродроме, который тщательно охраняется, была заложена взрывчатка и взорваны самолеты АН-148 и ИЛ-20 (оба относятся к 354 авиаполку специального назначения), а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбиванию ударных дронов над Московской областью.

В разведке отмечают, что повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один АН-148, который находился рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения.

“Карательными органами рф проводятся мероприятия по поиску диверсантов и ограничению распространения в местных СМИ информации о происшествии”, - отметили в ГУР МО.

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