В росії винищувач Су-34 зазнав аварії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У воронезькій області, росії, впав винищувач Су-34, повідомляють росЗМІ із посиланням на міноборони росії, пише УНН.
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“Літак Су-34 зазнав аварії у воронезькій області, екіпаж у складі двох осіб катапультувався”, - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що загрози здоров'ю пілотів буцімто немає.
Нагадаємо
12 серпня російський військовий літак Су-30 зазнав аварії в калінінградській області. Екіпаж не вижив.
Також 28 серпня у челябінській області, в росії, впав гелікоптер Мі-8, троє членів екіпажу загинули.