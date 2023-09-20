В росії винищувач Су-34 зазнав аварії - ЗМІ

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“Літак Су-34 зазнав аварії у воронезькій області, екіпаж у складі двох осіб катапультувався”, - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що загрози здоров'ю пілотів буцімто немає.

Нагадаємо

12 серпня російський військовий літак Су-30 зазнав аварії в калінінградській області. Екіпаж не вижив.

Також 28 серпня у челябінській області, в росії, впав гелікоптер Мі-8, троє членів екіпажу загинули.