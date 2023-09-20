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В росії винищувач Су-34 зазнав аварії - ЗМІ

В росії винищувач Су-34 зазнав аварії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 215079 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. У воронезькій області, росії, впав винищувач Су-34, повідомляють росЗМІ із посиланням на міноборони росії, пише УНН.

Цитата

“Літак Су-34 зазнав аварії у воронезькій області, екіпаж у складі двох осіб катапультувався”, - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що загрози здоров'ю пілотів буцімто немає.

Нагадаємо

12 серпня російський військовий літак Су-30 зазнав аварії в калінінградській області. Екіпаж не вижив.

Також 28 серпня у челябінській області, в росії, впав гелікоптер Мі-8, троє членів екіпажу загинули.

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