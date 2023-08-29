російський вертоліт Мі-8 впав у челябінській області, є загиблі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У челябінській області, в росії, впав гелікоптер Мі-8, троє членів екіпажу загинули. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на екстрені служби, інформує УНН.
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«Гелікоптер Мі-8 зазнав аварії в сосновському районі челябінської області, загинули 3 члени екіпажу», - йдеться у повідомленні.
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В російських екстрених службах говорять, що, попередньо, аварія сталась нібито через відмову техніки.
За даними Telegram-каналу Baza, гелікоптер проводив тренувальний політ. Пілоти відпрацьовували маневр "зліт-посадка".
Як стверджує Shot, вертоліт зазнав аварії о 15:02 за місцевим часом. Telegram-канал показав перші фото з місця падіння літака.
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