російський вертоліт Мі-8 впав у челябінській області, є загиблі - ЗМІ

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«Гелікоптер Мі-8 зазнав аварії в сосновському районі челябінської області, загинули 3 члени екіпажу», - йдеться у повідомленні.

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В російських екстрених службах говорять, що, попередньо, аварія сталась нібито через відмову техніки.

За даними Telegram-каналу Baza, гелікоптер проводив тренувальний політ. Пілоти відпрацьовували маневр "зліт-посадка".

Як стверджує Shot, вертоліт зазнав аварії о 15:02 за місцевим часом. Telegram-канал показав перші фото з місця падіння літака.

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