российский вертолет Ми-8 упал в челябинской области, есть погибшие - СМИ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. В челябинской области, в россии, упал вертолет Ми-8, трое членов экипажа погибли. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы, информирует УНН.

Цитата

«Вертолет Ми-8 потерпел крушение в сосновском районе челябинской области, погибли 3 члена экипажа», - говорится в сообщении.

Детали

В российских экстренных службах говорят, что, предварительно, авария произошла якобы из-за отказа техники.

По данным Telegram-канала Baza, вертолет проводил тренировочный полет. Пилоты отрабатывали маневр "взлет-посадка".

Как утверждает Shot, вертолет потерпел крушение в 15:02 по местному времени. Telegram-канал показал первые фото с места падения самолета.

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