В россии истребитель Су-34 потерпел крушение - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В воронежской области, россии, упал истребитель Су-34, сообщают росСМИ со ссылкой на минобороны россии, пишет УНН.
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“Самолет Су-34 потерпел крушение в воронежской области, экипаж в составе двух человек катапультировался”, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что угрозы здоровью пилотов якобы нет.
Напомним
12 августа российский военный самолет Су-30 потерпел крушение в калининградской области. Экипаж не выжил.
Также 28 августа в челябинской области, в россии, упал вертолет Ми-8, трое членов экипажа погибли.