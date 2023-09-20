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Українські спецслужби "ймовірно" стоять за ударами по силах "вагнера" в Судані - CNN

Українські спецслужби "ймовірно" стоять за ударами по силах "вагнера" в Судані - CNN

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Українські спецслужби, ймовірно, стояли за серією ударів безпілотників і наземною операцією, спрямованою проти підтримуваного «вагнером» ополчення недалеко від столиці Судану. Про це CNN заявило українське військове джерело, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що українське військове джерело охарактеризувало операцію як роботу «несуданських військових». На запитання про те, чи стоїть за атаками Київ, джерело відповіло лише, що «ймовірно, відповідальність за це несуть українські спецслужби».

Зазначається, що операція включала серію нападів на воєнізоване угруповання «Сили швидкої підтримки» (RSF), яке, як припускають, отримує допомогу від російського найманого угруповання «вагнер» у боротьбі проти суданської армії за контроль над країною.

CNN не зміг незалежно підтвердити причетність України до серії ударів. Але відеоматеріали, отримані CNN, виявили відмінні риси атак дронів в українському стилі.

«Два комерційно доступних дрони, широко використовувані українцями, брали участь щонайменше у восьми ударах, при цьому на контролері дрона було видно український текст. Експерти також заявили, що використана тактика, а саме схема пікірування дронів прямо на ціль, була вельми незвичною для Судану і ширшого африканського регіону», - йдеться в повідомленні.

Високопоставлене суданське військове джерело заявило, що воно не знало про українську операцію в Судані і не вірить у це.

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