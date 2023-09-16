Украина сможет осуществлять больше атак дронами на российские корабли - Федоров

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"Беспилотников будет больше, атак будет больше, российских кораблей будет меньше. Это точно", – сказал министр.

Детали

Министр также отметил, что в этом году производство беспилотников в Украине выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022-ым.

"Я думаю, что к концу этого года, если сравнивать с предыдущим, это увеличение будет примерно в 120-140 раз", - подчеркнул он.

По словам Федорова, Украина испытывает системы искусственного интеллекта, которые могут локализовать цели за несколько километров и направлять на них беспилотники, даже если внешняя связь нарушена средствами радиоэлектронной борьбы.

"Нам нужен искусственный интеллект, например, технология поиска целей, подобная тому, как работает (российский БПЛА, - ред.) "Ланцет", чтобы цель можно было найти с помощью радиоэлектронной борьбы и уничтожить. Сейчас это все на стадии тестирования", - отметил министр.

Он добавил, что некоторые дроны, которые покупает Украина, используют ИИ для распознавания целей. В частности, в лесу такие БпЛА могут обнаружить цель и "распознать, человек ли это, танк или определенная машина". Федоров проинформировал, что эти технологии "активно используются".

Напомним

13 сентября российские СМИ сообщили, что была совершена ночная атака на судоремонтный завод им. Орджоникидзе в городе Севастополе. В результате удара два человека погибли, еще 26 пострадали, а также были повреждены подводная лодка и десантный корабль.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов подтвердил, что во временно оккупированном Севастополе были повреждены российский большой десантный корабль и подводная лодка.

По данным местных СМИ, в результате ракетной атаки на Корабельную бухту Севастополя, по предварительным данным, погибло более 20 оккупантов.