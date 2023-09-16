Україна зможе здійснювати більше атак дронами на російські кораблі - Федоров

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"Безпілотників буде більше, атак буде більше, російських кораблів буде менше. Це точно", – сказав міністр.

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Міністр також зазначив, що цього року виробництво безпілотників в Україні зросло більш ніж у 100 разів порівняно з 2022-им.

"Я думаю, що до кінця цього року, якщо порівнювати з попереднім, це збільшення буде приблизно в 120-140 разів", - підкреслив він.

За словами Федорова, Україна випробовує системи штучного інтелекту, які можуть локалізувати цілі за кілька кілометрів і направляти на них безпілотники, навіть якщо зовнішній зв’язок порушений засобами радіоелектронної боротьби.

"Нам потрібен штучний інтелект, наприклад, технологія пошуку цілей, подібна до того, як працює (російський БпЛА, - ред.) "Ланцет", щоб ціль можна було знайти за допомогою радіоелектронної боротьби та знищити. Наразі це все на стадії тестування", - зауважив міністр.

Він додав, що деякі дрони, які купує Україна, використовують ШІ для розпізнавання цілей. Зокрема, у лісі такі БпЛА можуть виявити ціль і "розпізнати, чи це людина, танк, чи певна машина". Федоров поінформував, що ці технології "активно використовуються".

Нагадаємо

13 вересня російські ЗМІ повідомили, що було здійснено нічну атаку на судноремонтний завод ім. Орджонікідзе у місті Севастополі. Унаслідок удару двоє людей загинули, ще 26 постраждали, а також були пошкоджені підводний човен та десантний корабель.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов підтвердив, що у тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено російський великий десантний корабель та підводний човен.

За даними місцевих ЗМІ, в результаті ракетної атаки на Корабельну бухту Севастополя, за попередніми даними, загинуло понад 20 окупантів.