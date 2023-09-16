Ракетний удар по суднобудівному заводу в Севастополі: за попередніми даними, загинуло понад 20 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У результаті ракетної атаки на Корабельну бухту Севастополя, за попередніми даними, загинуло понад 20 окупантів, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
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"За даними наших джерел, після ракетного удару по Севморзаводу БДК, що знаходиться в сухому доку, і підводному човні загинули 24 людини чергової зміни. Ще один військовослужбовець у тяжкому стані у шпиталі", - йдеться у повідомленні.
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13 вересня російські ЗМІ повідомили, що було здійснено нічну атаку на судноремонтний завод ім. Орджонікідзе у місті Севастополі. Унаслідок удару двоє людей загинули, ще 26 постраждали, а також були пошкоджені підводний човен та десантний корабель.
Представник ГУР МОУ Андрій Юсов підтвердив, що у тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено російський великий десантний корабель та підводний човен.
За даними британського ЗМІ Sky News, країна в ніч на середу атакувала Севастополь і уразила підводний човен і корабель флоту рф за допомогою британських далекобійних ракет Storm Shadow.