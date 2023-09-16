Ракетный удар по судостроительному заводу в Севастополе: по предварительным данным, погибло более 20 оккупантов

Цитата

"По данным наших источников, после ракетного удара по находящемуся в сухом доке БДК Севморзавода и подводной лодке погибли 24 человека дежурной смены. Еще один военнослужащий в тяжелом состоянии в госпитале", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ракетные удары по судостроительному заводу в Севастополе существенно скажутся на мощи флота россии - британская разведка

Ранее

13 сентября российские СМИ сообщили, что была осуществлена ночная атака на судоремонтный завод им. Орджоникидзе в городе Севастополе. В результате удара два человека погибли, еще 26 пострадали, а также были повреждены подводная лодка и десантный корабль.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов подтвердил, что во временно оккупированном Севастополе были повреждены российский большой десантный корабль и подводная лодка.

По данным британского СМИ Sky News, страна в ночь на среду атаковала Севастополь и поразила подводную лодку и корабль флота РФ с помощью британских дальнобойных ракет Storm Shadow.