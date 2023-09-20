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Украинские спецслужбы "вероятно" стоят за ударами по силам "вагнера" в Судане – CNN

Украинские спецслужбы "вероятно" стоят за ударами по силам "вагнера" в Судане – CNN

Киев • УНН

 • 147562 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Украинские спецслужбы, вероятно, стояли за серией ударов беспилотников и наземной операцией, направленной против поддерживаемого «вагнером» ополчения недалеко от столицы Судана. Об этом CNN заявил украинский военный источник, передает УНН.

Детали

Сообщается, что украинский военный источник охарактеризовал операцию как работу «несуданских военных». На вопрос о том, стоит ли за атаками Киев, источник ответил только, что «вероятно, ответственность за это несут украинские спецслужбы».

Отмечается, что операция включала серию нападений на военизированную группировку «Силы быстрой поддержки» (RSF), которая, как предполагается, получает помощь от российской наемной группировки «вагнер» в борьбе против суданской армии за контроль над страной.

CNN не смог независимо подтвердить причастность Украины к серии ударов. Но видеоматериалы, полученные CNN, выявили отличительные черты атак дронов в украинском стиле.

«Два коммерчески доступных дрона, широко используемые украинцами, участвовали как минимум в восьми ударах, при этом на контроллере дрона был виден украинский текст. Эксперты также заявили, что использованная тактика, а именно схема пикирования дронов прямо на цель, была весьма необычной для Судана и более широкого африканского региона», - говориться в сообщении.

Высокопоставленней суданский военный источник заявил, что он не знал об украинской операции в Судане и не верит в это.

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