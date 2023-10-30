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Расстрел девяти человек в Волновахе: россияне подозревают двух военнослужащих рф с Дальнего Востока

Киев • УНН

 • 47140 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В так называемой “ДНР” задержали двух военнослужащих с Дальнего Востока, которых подозревают в массовом убийстве в Волновахе, когда в одну ночь были застрелены 9 человек в одном доме, включая двух детей. Об этом пишут россСМИ, ссылаясь на данные пресс-службы Следственного Комитета рф, передаёт УНН.

Расстрел девяти человек в Волновахе: россияне подозревают двух военнослужащих рф с Дальнего Востока

Цитата

“Задержанные являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту”, — пишут российские СМИ ссылаясь на правоохранителей.

Детали

Согласно с информацией российских журналистов подозреваемые доставлены в следственный отдел. С ними проводятся следственные и процессуальные действия.

Предварительная причина убийства, по версии правоохранителей рф — “бытовой конфликт”.

Якобы, незадолго до убийства у хозяина дома Эдуарда Капканец возник конфликт с военнослужащими. Об этом росиским следователям сообщили соседи.

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Напомним

27 октября в доме на улице Донецкой в оккупированном городе Волноваха Донецкой области были найдены 9 тел погибших с огнестрельными ранениями. Двое из них — дети. Ученица младших классов и 4-летний мальчик. Все убитые члены одной семьи по фамилии Капканец.

По факту этого убийства украинские правоохранители начали досудебное расследование. Об этом сообщила прес-служба Донецкой областной прокуратуры.

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