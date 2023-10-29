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На оккупированной Донетчине военный рф расстрелял семью с двумя детьми – росСМИ

Киев • УНН

 • 156560 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В российских телеграмм-каналах с ссылкой на следственный комитет рф по так называемой ДНР сообщают, что на оккупированной Донецкой области военные рф ночью расстреляли целую семью в их собственных кроватях, передает УНН.

На оккупированной Донетчине военный рф расстрелял семью с двумя детьми – росСМИ

Цитата

“Все убиты в голову. На кроватях. Дом залили водой, видимо, чтобы скрыть улики. Все соседи говорят, что убийцы военные рф. Никто не задержан, всем теперь страшно”, — цитируют слова соседа расстрелянной семьи тамошние СМИ.

Детали

В доме на улице Донецкой в оккупированном городе Волноваха Донецкой области по данным российских СМИ было найдено 9 тел погибших с огнестрельными ранениями. Двое из них — дети. Ученица младших классов и 4-летний мальчик.

Местные жители, соседи и родственники убитых по информации российских источников утверждают, что убийство совершил российский военнослужащий. Он расстрелял во время сна всю семью с детьми и еще 5 человек, которые также находились в доме.

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Контекст

Волноваха, где произошло преступление, – прифронтовой город. Россияне захватили его еще в 2022 году. По данным журналиста Дениса Казанского все люди с оружием – это российские военные. Поэтому по мнению журналиста, никаких сомнений в том, что это дело их рук, нет.

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