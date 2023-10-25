Ворожа військова вантажівка спричинила аварію на окупованій Донеччині: загинули троє дорослих та дитина - росЗМІ

Деталі

Аварія ймовірно сталася у селі Самойлове Новоазовського району. Усі четверо загиблих, серед яких одна дитина, перебували у легковій машині.

Також постраждали двоє російських окупантів, які перебували в салоні вантажного військового автомобілю «Урал». Одного з них нібито госпіталізовано.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На ТОТ поїзд наїхав на ЗРК росіян: є загиблі та поранені