Ворожа військова вантажівка спричинила аварію на окупованій Донеччині: загинули троє дорослих та дитина - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Окупант на «Уралі» врізався у легковик на тимчасово окупованій Донеччині. У результаті загинуло четверо людей, одна з них дитина, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.
Деталі
Аварія ймовірно сталася у селі Самойлове Новоазовського району. Усі четверо загиблих, серед яких одна дитина, перебували у легковій машині.
Також постраждали двоє російських окупантів, які перебували в салоні вантажного військового автомобілю «Урал». Одного з них нібито госпіталізовано.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На ТОТ поїзд наїхав на ЗРК росіян: є загиблі та поранені