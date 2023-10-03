На ТОТ поїзд наїхав на ЗРК росіян: є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На тимчасового окупованій території Донецької області машину ЗРК "Стрела-10" зс рф не впоралась х керуванням і потрапила під поїзд. Внаслідок аварії 3 російських військових загинули, ще 2 отримали поранення, повідомляє ASTRA, пише УНН.
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За даними джерел ASTRA, напередодні вночі на перегоні "Єнакієве-Вуглегірськ" вантажний поїзд наїхав на машину ЗРК "Стрела-10" зс рф.
За попередніми даними, водій рухався у складі військової колони, але не впорався з керуванням, з'їхав із мосту і потрапив під поїзд.
Загинули військовослужбовець в/ч 58249 абай култасьов, військовослужбовець в/ч 21005 віталій пагінець і військовослужбовець в/ч 21005 кирило гайченко.
Поранено військовослужбовців рената та михайла. Унаслідок події тепловоз зійшов з рейок, є пошкодження залізничного полотна, зазначає ASTRA.
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