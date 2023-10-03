На ВОТ поезд наехал на ЗРК россиян: есть погибшие и раненые

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КИЕВ. 3 октября. УНН. На временно оккупированной территории Донецкой области машина ЗРК "Стрела-10" сс рф не справилась с управлением и попала под поезд. В результате аварии 3 российских военных погибли, еще 2 получили ранения, сообщает ASTRA, пишет УНН.

Детали

По данным источников ASTRA, накануне ночью на перегоне "Енакиево-Углегорск" грузовой поезд наехал на машину ЗРК "Стрела-10" сс рф.

По предварительным данным, водитель двигался в составе военной колонны, но не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд.

Погибли военнослужащий в/ч 58249 абай култасев, военнослужащий в/ч 21005 виталий пагинец и военнослужащий в/ч 21005 кирилл гайченко.

Ранены военнослужащие ренат и михаил. В результате происшествия тепловоз сошел с рельсов, есть повреждения железнодорожного полотна, отмечает ASTRA.

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