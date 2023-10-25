Вражеский военный грузовик вызвал аварию на оккупированной Донетчине: погибли трое взрослых и ребенок - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Оккупант на «Урале» врезался в легковушку на временно оккупированной Донетчине. В результате погибли четыре человека, один из них ребенок, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Детали
Авария предположительно произошла в селе Самойлово Новоазовского района. Все четверо погибших, среди которых один ребенок, находились в легковой машине.
Также пострадали двое российских оккупантов, которые находились в салоне грузового военного автомобиля «Урал». Один из них якобы госпитализирован.
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