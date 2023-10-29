На окупованій Донеччині військовий рф розстріляв сім’ю з двома дітьми – росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У російських телеграм-каналах з посиланням на слідчий комітет рф по так званій ДНР повідомляють, що на окупованій Донеччині військові рф вночі розстріляли цілу сім’ю в їх власних ліжках, передає УНН.
Цитата
“Всі вбиті в голову. На ліжках. Будинок залили водою, мабуть, щоб приховати докази. Усі сусіди кажуть, що вбивці військові рф. Ніхто не затриманий, усім тепер страшно”, — цитують слова сусіда розстріляної родини тамтешні ЗМІ.
Деталі
У будинку на вулиці Донецькій в окупованому місті Волноваха Донецької області за даними російських ЗМІ було знайдено 9 тіл загиблих з вогнепальними пораненнями. Двоє з них — діти. Учениця молодших класів та 4-річний хлопчик.
Місцеві жителі, сусіди та родичі вбитих за інформацією російських джерел стверджують, що вбивство скоїв російський військовослужбовець. Він розстріляв під час сну усю сім’ю з дітьми та ще 5 осіб, які також перебували у будинку.
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Контекст
Волноваха, де стався злочин, – прифронтове місто. Росіяни захопили його ще у 2022 році. За даними журналіста Дениса Казанського всі люди зі зброєю – це російські військові. Тож на думку журналіста, жодних сумнівів у тому, що це справа їхніх рук, немає.