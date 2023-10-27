Российского пилота заочно приговорили к 14 годам заключения за убийство жителя Чернигова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Новозаводской районный суд Чернигова заочно приговорил российского пилота, который убил местного жителя, к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Прокурор в суде доказал, что 5 марта 2022 года пилот сбитого самолета вс рф приземлился на территории одного из частных домохозяйств в городе Чернигове. Военный государства-агрессора пытался скрыться, но его обнаружил хозяин дома.
Отмечается, что владелец домохозяйства был в гражданской одежде, не имел при себе оружия и не представлял опасности, то есть находился под защитой международного гуманитарного права.
Однако военнослужащий рф, как указано, умышленно расстрелял потерпевшего из пистолета. От полученных травм мужчина скончался на месте.
По публичному обвинению прокуроров Черниговской областной прокуратуры в порядке специального судебного разбирательства майор, пилот вс рф признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), он приговорен к 14 годам лишения свободы.
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