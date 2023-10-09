15 років тюрми отримав агент російської розвідки, який діяв під прикриттям волонтерського фонду – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років за ґратами проведе ще один учасник агентурної мережі головного управління генштабу зс рф, яку було нейтралізовано у Дніпрі. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.
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Співробітниками СБУ у результаті багатоетапної спецоперації в обласному центрі було затримано зловмисника.
За даними слідства, після викриття його спільників на початку року він ненадовго «заліг на дно». Але згодом перейшов на резервний канал спілкування зі своїм російським «куратором» і продовжив виконувати його завдання. Для маскування розвідувально-підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевого волонтерського фонду.
Під таким «прикриттям» фігурант збирав розвіддані про Сили оборони на території міста. Насамперед його цікавила інформація про види та орієнтовну кількість озброєнь ЗСУ, яку переправляють залізничним сполученням на передову.
Зазначається, що під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для листування з представником гру.
На підставі зібраних доказів російського агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Завдяки активній співпраці зі слідством зрадник зміг уникнути довічного ув’язнення - суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.
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