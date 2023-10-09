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Прикидався рятувальником, щоб коригувати удари рф по Одесі: СБУ викрила російського агента

Прикидався рятувальником, щоб коригувати удари рф по Одесі: СБУ викрила російського агента

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента головного управління генштабу зс рф у результаті спецоперації в Одесі. Він коригував російські повітряні атаки по місту та розвідував локації Сил оборони на території регіону, повідомляє УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Зазначається, для маскування затриманий вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів.

Під виглядом рятувальника він прибував на місця «прильотів» нібито для розбору завалів, а насправді фіксував наслідки ворожих атак та «звітував» про це воєнній розвідці рф.

За наявними даними, одержані розвіддані окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів по Одесі.

Крім того, російський агент намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем «HIMARS» та систем протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 29-річний мешканець Одеси, який раніше входив до складу місцевого осередку так званого «ленінського комуністичного союзу молоді».

Також він був «зв’язковим» агента-спецназівця фсб, якого СБУ вивела з Придністровʼя і затримала на Одещині.

У травні 2014 року він брав активну участь у провокаціях масових заворушень в обласному центрі.

На початку повномасштабного вторгнення рф чоловік підписався на ворожий Телеграм-канал, який для російської розвідки збирав інформацію про дислокацію українських військ. Згодом на нього вийшов адміністратор цього інтернет-ресурсу, який «під прикриттям» перебуває в одній із країн Центральної Азії та передав його на «прямий» зв’язок з представником гру.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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