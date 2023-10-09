Притворялся спасателем, чтобы корректировать удары рф по Одессе: СБУ разоблачила российского агента
Киев • УНН
Киев. 9 октября. УНН. Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента главного управления генштаба вс рф в результате спецоперации в Одессе. Он корректировал российские воздушные атаки по городу и разведывал локации Сил обороны на территории региона, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Отмечается, что для маскировки задержанный вступил в ряды местного отряда спасателей-волонтеров.
Под видом спасателя он прибывал на места «прилетов» якобы для разбора завалов, а на самом деле фиксировал последствия вражеских атак и «отчитывался» об этом военной разведке рф.
По имеющимся данным, полученные разведданные оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Одессе.
Кроме того, российский агент пытался обнаружить боевые позиции реактивных артиллерийских систем «HIMARS» и систем противовоздушной обороны ВСУ в прифронтовых районах области.
По данным следствия, вражеским приспешником оказался 29-летний житель Одессы, ранее входивший в состав местной ячейки так называемого «Ленинского Коммунистического союза молодежи».
Также он был «связным» агента-спецназовца фсб, которого СБУ вывела из Приднестровья и задержала в Одесской области.
В мае 2014 года он принимал активное участие в провокациях массовых беспорядков в областном центре.
В начале полномасштабного вторжения рф мужчина подписался на вражеский Телеграмм-канал, который для российской разведки собирал информацию о дислокации украинских войск. Впоследствии на него вышел администратор этого интернет-ресурса, который "под прикрытием" находится в одной из стран Центральной Азии и передал его на "прямую" связь с представителем гру.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей.
Злоумышленнику грозит пожизненное ув’опознание.
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