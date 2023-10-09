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15 лет тюрьмы получил агент российской разведки, который действовал под прикрытием волонтерского фонда – СБУ

15 лет тюрьмы получил агент российской разведки, который действовал под прикрытием волонтерского фонда – СБУ

Киев • УНН

 • 551546 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Благодаря доказательной базе Службы безопасности 15 лет за решеткой проведет еще один участник агентурной сети Главного управления Генштаба ВС рф, которая была нейтрализована в Днепре. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

Сотрудниками СБУ в результате многоэтапной спецоперации в областном центре был задержан злоумышленник.

По данным следствия, после разоблачения его сообщников в начале года он ненадолго «залег на дно». Но впоследствии перешел на резервный канал общения со своим русским «куратором» и продолжил выполнять его задачи. Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местного волонтерского фонда.

Под таким «прикрытием» фигурант собирал разведданные о Силах обороны на территории города. Прежде всего его интересовала информация о видах и ориентировочном количестве вооружений ВСУ, которое переправляют железнодорожным сообщением на передовую.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он использовал для переписки с представителем гру.

На основании собранных доказательств российский агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Благодаря активному сотрудничеству со следствием предатель смог избежать пожизненного заключения - суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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