Російського пілота заочно засудили до 14 років ув'язнення за вбивство жителя Чернігова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Новозаводський районний суд Чернігова заочно засудив російського пілота, який вбив місцевого жителя, до 14 років позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
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Прокурор у суді довів, що 5 березня 2022 року пілот збитого літака зс рф приземлився на території одного з приватних домогосподарств у місті Чернігові. Військовий держави-агресора намагався сховатись, але його виявив господар будинку.
Зазначається, що власник домогосподарства був у цивільному одязі, не мав при собі зброї і не становив небезпеки, тобто перебував під захистом міжнародного гуманітарного права.
Проте військовослужбовець рф, як вказано, умисно розстріляв потерпілого з пістолета. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду майора, пілота зс рф визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), його засуджено до 14 років позбавлення волі.
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