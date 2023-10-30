Расстреляли целую семью - начато расследование по факту убийства рф 9 человек в Волновахе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Правоохранители начали досудебное расследование по факту убийства во временно оккупированной Волновахе Донецкой области 9 гражданских, среди которых двое детей. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
По предварительным данным, в октябре в частный дом пришли лица кавказской внешности, одетые в военную форму. Вооруженные люди требовали, чтобы семья, которая в нем жила, освободила дом для проживания одного из подразделений российской армии.
Получив от 53-летнего хозяина отказ, нападавшие пригрозили членам его семьи физической расправой и ушли.
27 октября представители зс рф вернулись в помещение и, применив огнестрельное оружие, расстреляли всех 9 членов семьи, которые на тот момент уже спали. Среди убитых - трое женщин и двое малолетних детей 2014 и 2018 годов рождения.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальное наказание за указанное преступление - пожизненное лишение свободы.
Напомним
Стали известны данные жертв, которых россияне расстреляли в собственных кроватях во временно оккупированной Волновахе Донецкой области в ночь на 28 октября. Самому младшему погибшему было всего пять лет.