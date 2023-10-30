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Розстріляли цілу сім’ю – розпочато розслідування за фактом вбивства рф 9 людей в Волновасі

Київ • УНН

 • 57045 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вбивства в тимчасово окупованій Волновасі Донецької області 9 цивільних, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише УНН.

Розстріляли цілу сім’ю – розпочато розслідування за фактом вбивства рф 9 людей в Волновасі

Деталі

За попередніми даними, у жовтні до приватного будинку прийшли особи кавказької зовнішності, одягнуті у військову форму. Озброєні люди вимагали, щоб родина, яка у ньому мешкала, звільнила будинок для проживання одного з підрозділів російської армії.

Отримавши від 53-річного господаря відмову, нападники пригрозили членам його сім’ї фізичною розправою та пішли.

27 жовтня представники зф рф повернулись до помешкання та, застосувавши вогнепальну зброю, розстріляли усіх 9 членів родини, які на той момент вже спали. Серед вбитих – троє жінок та двоє малолітніх дітей 2014 й 2018 років народження.

Наразі досудове розслідування триває. Максимальне покарання за вказаний злочин - довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

Стали відомі дані жертв, яких росіяни розстріляли у власних ліжках у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області у ніч на 28 жовтня. Самому молодшому загиблому було всього п’ять років.

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