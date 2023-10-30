Найменшому було 5 років: стали відомі подробиці вбивства рф сім’ї у Волновасі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Стали відомі дані жертв, яких росіяни розстріляли у власних ліжках у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області у ніч на 28 жовтня. Самому молодшому загиблому було всього п’ять років, найстаршому – 53. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.
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У ніч з п'ятниці на суботу невідомі особи розстріляли цілу родину, включаючи двох дітей. За даними Андрющенка, вбивали сплячих людей 2-3 особи, які мали спеціальну військову підготовку та сучасне обладнання. Стріляли з автоматичної зброї з приглушувачами.
Як повідомляється, за характером поранень, низькою кількістю промахів та відсутністю світла в будинку сліди криміналісти роблять висновок, що стрільці були обладнані тепловізорами.
«Це була очевидна операція з ліквідації: всі дев'ять тіл були простріляні, і більшість влучень були в голови.Стріляли всередині приміщення, вдаряючи у двері та стіни ванної кімнати - вбивці, схоже, прагнули навпростець усунути всіх, хто міг бути в будинку», - заявив Андрющенко.
За його словами, родичі, яких допустили до місця трагедії, повідомили, що нічого в будинку не було розграбовано, і цінності залишилися на своїх місцях.
Андрющенко опублікував список вбитих рф людей:
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- Капканець Микита, 2018 р.н.
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- Капканець Анастасія, 2014 р.н.
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- Хатинський Дмитро, 2003 р.н.
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- Капканець Олександр, 1998 р.н.
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- Капканець Катерина, 1996 р.н.
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- Капканець Наталія, 1994 р.н.
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- Капканець Андрій, 1992 р.н.
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- Капканець Тетяна, 1972 р.н.
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- Капканець Едуард, 1970 р.н.
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За його словами, у всіх загиблих зафіксовані кульові поранення голови, тулуба та кінцівок.
Нагадаємо
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив вбивство росіянами цілої сім’ї у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області.