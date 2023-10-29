Розстріл росіянами сім'ї у Волновасі: омбудсмен підтвердив загибель 9 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив вбивство росіянами цілої сім’ї у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. Були вбиті 9 людей, серед них - двоє дітей, пише УНН.
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“Ще один жахливий злочин, який вчинили росіяни у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. У власному будинку вони вбили 9 людей, в тому числі ученицю 4-го класу та хлопчика дошкільного віку. На тілах вбитих виявлені вогнепальні поранення. Немає жодних сумнівів, що до цього причетні закривавлені руки росіян”, - написав Лубінець у Telegram.
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Як зазначив омбудсмен, окупанти позбавили життя цілої сім'ї Капканець, які святкували день народження та відмовилися віддавати власне житло чеченським окупантам.
“росія кожного дня порушує права українців на ТОТ, зокрема вчиняючи вбивства. Порушення прав українських громадян припиняться тільки тоді, коли російська армія повністю покине територію України”, - вказав Лубінець.
Нагадаємо
У російських телеграм-каналах з посиланням на слідчий комітет рф по так званій "днр" повідомляли, що на окупованій Донеччині військові рф вночі розстріляли цілу сім’ю в їх власних ліжках.