Расстрел россиянами семьи в Волновахе: омбудсмен подтвердил гибель 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил убийство россиянами целой семьи во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Были убиты 9 человек, среди них - двое детей, пишет УНН.
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“Еще одно ужасное преступление, которое совершили россияне во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. В собственном доме они убили 9 человек, в том числе ученицу 4-го класса и мальчика дошкольного возраста. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения. Нет никаких сомнений, что к этому причастны окровавленные руки россиян”, - написал Лубинец в Telegram.
Детали
Как отметил омбудсмен, оккупанты лишили жизни целую семью Капканец, которые праздновали день рождения и отказались отдавать собственное жилье чеченским оккупантам.
“россия каждый день нарушает права украинцев на ВОТ, в частности совершая убийства. Нарушения прав украинских граждан прекратятся только тогда, когда российская армия полностью покинет территорию Украины”, - указал Лубинец.
Напомним
В российских телеграм-каналах со ссылкой на следственный комитет рф по так называемой "днр" сообщали, что на оккупированной Донетчине военные рф ночью расстреляли целую семью в их собственных кроватях.