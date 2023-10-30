Самому маленькому было 5 лет: стали известны подробности убийства рф семьи в Волновахе
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. Стали известны данные жертв, которых россияне расстреляли в собственных постелях во временно оккупированной Волновахе Донецкой области в ночь на 28 октября. Самому младшему погибшему было всего пять лет, самому старшему – 53. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.
Детали
В ночь с пятницы на субботу неизвестные расстреляли целую семью, включая двоих детей. По данным Андрющенко, убивали спящих людей 2-3 человека, которые имели специальную военную подготовку и современное оборудование. Стреляли из автоматического оружия с приглушителями.
Сообщается, что из-за характера травм, низкого количества промахов и отсутствия света в доме следы судебно-медицинской экспертизы пришли к выводу, что стрелки были оснащены тепловизорами.
«Это была очевидная операция по уничтожению: все девять тел были застрелены, и большинство попаданий было нанесено на головы. Стреляли внутри помещения, ударяя в двери и стены ванной комнаты - убийцы, похоже, стремились напрямик устранить всех, кто мог быть в доме», - заявил Андрющенко.
По его словам, родственники, допущенные к месту трагедии, сообщили, что ничего в доме не было разграблено, и ценности остались на своих местах.
Андрющенко опубликовал список убитых рф людей:
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- Капканец Никита, 2018 г. р.
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- Капканец Анастасия, 2014 г. р.
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- Хатынский Дмитрий, 2003 г. р.
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- Капканец Александр, 1998 г. р.
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- Капканец Екатерина, 1996 г. р.
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- Капканец Наталья, 1994 г. р.
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- Капканец Андрей, 1992 г. р.
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- Капканец Татьяна, 1972 г. р.
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- Капканец Эдуард, 1970 г. р.
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По его словам, у всех погибших зафиксированы пулевые ранения головы, туловища и конечностей.
Напомним
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил убийство россиянами целой семь’й во временно оккупированной Волновахе Донецкой области.