Розстріл дев'яти людей у ​​Волновасі: росіяни підозрюють двох військовослужбовців рф з Далекого Сходу

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У так званій “ДНР” затримали двох військовослужбовців з Далекого Сходу, яких підозрюють в масовому вбивстві у Волновасі, коли в одну ніч були застрелені 9 людей, включаючи двох дітей. Про це пишуть ріс ЗМІ, посилаючись на дані пресслужби Слідчого комітету рф, передає УН.