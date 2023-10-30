Розстріл дев'яти людей у Волновасі: росіяни підозрюють двох військовослужбовців рф з Далекого Сходу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У так званій “ДНР” затримали двох військовослужбовців з Далекого Сходу, яких підозрюють в масовому вбивстві у Волновасі, коли в одну ніч були застрелені 9 людей, включаючи двох дітей. Про це пишуть ріс ЗМІ, посилаючись на дані пресслужби Слідчого комітету рф, передає УН.
Цитата
“Затримані є російськими військовослужбовцями з Далекого Сходу, які проходять військову службу за контрактом”, — пишуть російські ЗМІ посилаючись на правоохоронців.
Деталі
Згідно з інформацією російських журналістів підозрювані доставлені в слідчий відділ. З ними проводяться слідчі та процесуальні дії.
Попередня причина вбивства, за версією правоохоронців рф — “побутовий конфлікт”.
Нібито, незадовго до вбивства у господаря будинку Едуарда Капканець виник конфлікт з військовослужбовцями. Про це російським слідчим повідомили сусіди.
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нагадаємо
27 жовтня в будинку на вулиці Донецькій в окупованому місті Волноваха Донецької області були знайдені 9 тіл загиблих з вогнепальними пораненнями. Двоє з них — діти. Учениця молодших класів та 4-річний хлопчик. Всі вбиті члени однієї сім'ї, на прізвище Капканець.
За фактом цього вбивства українські правоохоронці розпочали досудове розслідування. Про це повідомила прес-служба Донецької обласної прокуратури.