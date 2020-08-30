Расстрел автобуса под Харьковом: 12 подозреваемым избрана мера пресечения, появились новые задержанные
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. На 13:00 воскресенья в Харькове избрали меру пресечения 12 из 16 подозреваемых по делу о нападении на автобус. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
"На данный момент мера пресечения избрана уже 12 подозреваемым из 16. Появились еще двое задержанных, но уже харьковчане, их задержали в пятницу", - сообщил пресс-секретарь.
По его словам, причина их задержания - оперативная информация о том, что они якобы участвовали в нападении на автобус.
"Двум задержанным в пятницу также инкриминируется хулиганство и покушение на убийство. Также как и всем, просим содержание под стражей без залога", - отметил Чубенко.
Как сообщал УНН, накануне Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 5 подозреваемым в нападении на автобус.
Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстреляли автобус с людьми.
После нападения на автобус с активистами был введен план "Перехват" и операция "Сирена", в результате были задержаны 14 подозреваемых в нападении.
По информации УНН, в результате нападения были четверо пострадавших: трое получили ранения от выстрелов из травматического оружия (потерпевший 1968 года рождения был госпитализирован с травмой плеча, пострадавший 1982 года рождения - с травмой предплечья, а пострадавший 1984 года рождения - с травмой голени), кроме того, еще один мужчина 1984 года рождения был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга.