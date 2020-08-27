Офіс генпрокурора про розстріл автобуса під Харковом: затримано 14 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Офіс Генерального прокурора України повідомив, що за фактом замаху на вбивство під час розстрілу автобусу біля Харкова — затримано 14 осіб, пише УНН з посиланням на повідомлення ОГПУ.
За процесуального керівництва прокуратури Харківської області спецпідрозділом ГУ Нацполіції в області затримано 14 осіб за фактом замаху на вбивство пасажирів автобуса на трасі на Харківщині (ч.2 ст.15, пп. 1,7,12 ч. 2 ст. 115 КК України).
“За попередньою інформацією, невідомі напали на автобус, що перевозив представників громадської організації, біля м. Люботин Харківської області. Автобус наздогнали декілька автомобілів, зупинили його шляхом блокування руху, пошкодили, розбивши скло та здійснили постріли з пістолета з гумовими кулями”, — вказано у повідомленні.
В ОГПУ додали, що: “Внаслідок події четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні. У потерпілих вогнепальні поранення кінцівок та забої. Автомобілі на яких рухалися нападники встановлені на АЗС поблизу м. Краснограда. Групу із 14 осіб затримано. Слідчі дії тривають”.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що осіб, які розстріляли автобус під Харковом, затримали.