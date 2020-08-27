Осіб, які розстріляли автобус під Харковом, затримали - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Красноградському районі Харківської області затримано групу, яка розстріляла автобус під Харковом. Про це написав у Facеbook заступник міністра внутрішніх справ антон Геращенко, передає УНН.
"Групу нападників затримано в Красноградському районі Харківської області. Політичним партіям, і взагалі кому б то не було, Конституцією України, заборонено мати будь-які силові формування. Право на законне застосування сили є тільки у держави. Національна поліція буде жорстко і принципово реагувати на будь-які силові провокації від якої б політичної сили вони не виходили - правих, лівих, червоних або блакитних", - написав Геращенко.
Також він додав, що всі особи, винні в застосуванні насильства, будуть затримані і притягнуті до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, на трасі Київ-Харків з автоматичної зброї розстріляли автобус з людьми.