Розстріл автобуса під Харковом: у МВС відреагували на конфлікт між прихильниками різних політсил
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На трасі Харків - Київ стався конфлікт між двома групами прихильників різних політичних сил. Всі винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Про це написав у Facеbook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
"Сьогодні на трасі Харків - Київ стався конфлікт між двома групами прихильників різних політичних сил. У разультаті нападу на автобус однієї зі сторін були нанесені поранення з травматичної зброї двом громадянам. Ще один громадянин отримав черепно-мозкову травму. Інформація про загибель когось учасників протистояння не відповідає дійсності", - написав Геращенко.
За його словами, машини на яких були нападники - встановлені.
"В результаті чітких та злагоджених дій співробітників поліції Харківської області, група нападвших затримана в Красноградському районі Харківської області. Політичним партіям, і взагалі кому б то не було, Конституцією України, заборонено мати будь-які силові формування. Право на законне застосування сили є тільки у держави. Національна поліція буде жорстко і принципово реагувати на будь-які силові провокації від якої б політичної сили вони не виходили - правих, лівих, червоних або блакитних", - написав Геращенко.
Також він додав, що всі особи, винні в застосуванні насильства, будуть затримані і притягнуті до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, на трасі Київ-Харків з автоматичної зброї розстріляли автобус з людьми.