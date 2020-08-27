Расстрел автобуса под Харьковом: в МВД отреагировали на конфликт между сторонниками разных политсил
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. На трассе Харьков - Киев произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. Все виновные лица будут привлечены к уголовной ответсвенности. Об этом написал в Facеbook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
“Сегодня на трассе Харьков — Киев произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. В разультате нападения на автобус одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Ещё один гражданин получил черепно-мозговую травму. Информация о гибели кого либо участников противостояния не соответствует действительности”, — написал Геращенко.
По его словам, машины на которых были нападавшие — установлены.
"В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области, группа нападвших задержана в Красноградском районе Харьковской области. Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины, запрещено иметь любые силовые формирования. Право на законное применение силы есть только у государства. Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не исходили — правых, левых, красных или голубых", — написал Геращенко.
Также он добавил, что все лица виновные в применении насилия будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности.
Напомним, на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстрелян автобус с людьми.