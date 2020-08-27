Под Харьковом расстреляли автобус: есть погибшие, несколько человек похитили
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. На трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстрелян автобус с людьми. Об этом сообщил в Телеграмм Канале нардеп Илья Кива, передает УНН.
"На трассе Киев-Харьков из автоматического оружия Азовом и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения "Патриоты - За Жизнь". Есть погибшие. Несколько человек похищено преступниками", - написал Кива.
УНН сейчас пытается получить официальные комментарии в правоохранительных органах.
Напомним, на трассе "Киев - Харьков" расстреляли иномарку, есть погибший.