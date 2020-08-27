Под Харьковом расстреляли автобус: есть погибшие, несколько человек похитили

"На трассе Киев-Харьков из автоматического оружия Азовом и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения "Патриоты - За Жизнь". Есть погибшие. Несколько человек похищено преступниками", - написал Кива.

УНН сейчас пытается получить официальные комментарии в правоохранительных органах.

Напомним, на трассе "Киев - Харьков" расстреляли иномарку, есть погибший.