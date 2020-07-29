На трасі "Київ - Харків" розстріляли іномарку, є загиблий

"Сьогодні, 29 липня, близько 16-ї години, на автодорозі "Київ – Харків", поблизу міста Пирятин, виявлено автомобіль Mercedes-Benz S-Class. В салоні авто виявлено тіло чоловіка. За попередніми даними, загиблий – житель Донецької області, 1985 року народження", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Обставини встановлюються.

Як повідомляв УНН, на трасі в Одеській області влаштували стрілянину.