На трасі "Київ - Харків" розстріляли іномарку, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У Пирятинському районі Полтавської області на трасі "Київ – Харків" розстріляли автівку, водій загинув. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у регіоні, передає УНН.
"Сьогодні, 29 липня, близько 16-ї години, на автодорозі "Київ – Харків", поблизу міста Пирятин, виявлено автомобіль Mercedes-Benz S-Class. В салоні авто виявлено тіло чоловіка. За попередніми даними, загиблий – житель Донецької області, 1985 року народження", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Обставини встановлюються.
Як повідомляв УНН, на трасі в Одеській області влаштували стрілянину.