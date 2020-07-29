На трассе "Киев - Харьков" расстреляли иномарку, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Пирятинском районе Полтавской области на трассе "Киев - Харьков" расстреляли машину, водитель погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в регионе, передает УНН.
"Сегодня, 29 июля, около 16 часов, на автодороге "Киев - Харьков", вблизи города Пирятин, обнаружен автомобиль Mercedes-Benz S-Class. В салоне авто обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, погибший - житель Донецкой области, 1985 года рождения ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.
Как сообщал УНН, на трассе в Одесской области устроили стрельбу .