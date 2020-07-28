На трасі в Одеській області влаштували стрілянину: введено спецоперацію “Перехоплення”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Поблизу села Візирка, що на Одещині, поліцейські перевіряють повідомлення про стрілянину. Для затримання правопорушників в дію введено спецоперацію “Перехоплення”. Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області, передає УНН.
“Поліція перевіряє повідомлення про стрілянину поблизу села Візирка. Для встановлення та затримання правопорушників в дію введено спеціальну поліцейську операцію “Перехоплення”, — повідомили в поліції.
За даними відділу комунікації, наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Лиманського відділу поліції.
Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Повідомляється також, що внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.
Також користувач соцмережі Facebook на ім‘я Дем’ян Ганул оприлюднив допис про те, що саме він є постраждалим у зазначеній справі.
“Щойно скоєно замах на мене. Дорогою з Южного. Чекаю на поліцію, подробиці згодом”, — пише Ганул.
На оприлюдненому під дописом відео чоловік стверджує, що нападники були на машинах “Toyota RAV4 на київський номерах і Mercedes нерозмитнений”, вони намагались скинути автівку з дороги, після чого відкрили стрілянину.
Чоловік зазначив, що має реєстраційний номер однієї з автівок.
Нагадаємо, раніше в Одесі біля банківської установи троє невідомих розбили скло в припаркованій іномарці, в якій сидів потерпілий, та відібрали у нього сумку з майном. На території міста і околиць був введений план “Перехоплення”.